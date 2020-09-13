وزير الدفاع التركي يشرف على مناورات لقوات "سات" - فيديو + صور

حضر وزير الدفاع التركي خلوصي آكار وعدد من قادة الجيش مناورات لقوات الضفادع البشرية "سات"، في إطار مناورات شاملة انطلقت في تركيا مؤخرا.

ووصل وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان نجدت أوزال وقادة القوات البرية، والبحرية والجوية، إلى ولاية إزمير التركية المطلة على بحر إيجة الفاصل بين تركيا واليونان.

وعقب إجرائهم زيارات تفقدية في بعض الثكنات العسكرية بالولاية، توجهوا إلى مقر قيادة قوات "سات"، وحضروا مناوراتها.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, SAT timlerimizin belirlenen hedefleri başarıyla imha ettiği tatbikatı da takip etti.https://t.co/V1bZmOt9Yypic.twitter.com/lEEXbzdetQ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 12, 2020

واستخدمت قوات "سات" أساليب حديثة للتسلل إلى داخل أسوار العدو بتكتيكات برية وبحرية وجوية متعددة وفي فترات زمنية قياسية جدا بناء على تعليمات قيادتها.

وشاركت هذه القوات في عام 1996 بعملية "جزر كارداك"، عقب تصاعد خلاف بين تركيا واليونان حول جزيرة "كارداك" التي تبعد عدة أميال فقط عن سواحل منطقة بودروم التركية بعد تعطل سفينة نقل تجارية في محيط الجزيرة.

وتمكنت القوة آنذاك من السيطرة على الجزيرة وإنزال العلم اليوناني عنها.

Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde başarıyla devam ediyor. Tatbikatın “Seçkin Gözlemci Günü” yarın icra edilecek.https://t.co/kwiqRUiXSl#MSB#TSKpic.twitter.com/HnXc9vjVAn — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 12, 2020

المصدر: "ترك برس"