ترامب: أوباما لا يعرف سبب حصوله على جائزة نوبل للسلام

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن سلفه باراك أوباما، لا يعرف بالضبط سبب حصوله على جائزة نوبل للسلام.

وقال ترامب، مساء السبت خلال كلمة ألقاها لمؤيديه في نيفادا: "أوباما فور وصوله إلى السلطة حصل على جائزة نوبل للسلام، على الفور عمليا. في الواقع، هو لا يعرف حتى سبب حصوله على الجائزة. وهو على حق في هذا، لأنه لا أحد يعرف سبب منحه هذه الجائزة".

وأضاف ترامب: "لقد فعلنا الكثير من الأمور. تم ترشيحنا قبل يومين لنيل الجائزة".

وهاجم ترامب مرة أخرى منافسه الديمقراطي جوزيف بايدن: "لا يمكنه إدارة البلاد لأنه لا يؤمن بها. وهو يريد فقط النوم".

في وقت سابق، رشح عضو البرلمان النرويجي عن عضو حزب التقدم كريستيان توبرينغ جيدي، ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام لعام 2021. باعتبار أن الرئيس الأمريكي يستحق هذه الجائزة، لدوره في اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.

المصدر: تاس