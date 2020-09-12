شرطة لندن تعتقل شخصا يشتبه بتخطيطه لهجوم بالمتفجرات

اعتقلت الشرطة البريطانية شخصا للاشتباه بتخطيطه لهجوم بالمتفجرات، بعد استلامه طردا يعتقد أنه يحوي مواد متفجرة.

وقالت الشرطة إن "المحققين من قسم مكافحة الإرهاب بشرطة العاصمة اعتقلوا اليوم السبت رجلا في العقد الثاني من عمره في كامبريدج للاشتباه في محاولته تنفيذ تفجير أو حيازة مواد متفجرة لتعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر".

Detectives from the Met Police Counter Terrorism Command have today arrested a man in his 20s at an address in #Cambridge. The arrest relates to a suspicious package received via post at a residential address in north London. https://t.co/pskkZHgHcp — Metropolitan Police (@metpoliceuk) September 12, 2020

وبينت الشرطة أن التحقيق يتعلق بـ"طرد مشبوه" تم استلامه عبر البريد في عنوان سكني شمالي لندن في العاشر من الشهر الجاري بعد تلقي عدة بلاغات حول طرد مشبوه، مشيرة إلى أن "المتخصصين قاموا بإبطال مفعول ما يعتقد أنه عبوة متفجرة".

وشهدت عدة مدن أوروبية على مدار السنوات القليلة الماضية عمليات اعتداء تنوعت بين طعن ودهس، تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي عددا منها، كما أعلنت حالات إنذار أمنية على خلفية ضبط طرود مشبوهة.

المصدر: RT