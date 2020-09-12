الصين تسلم نيودلهي 5 هنود محتجزين لديها

أكد الجيش الهندي أن بكين سلمت نيودلهي اليوم السبت خمسة شبان هنودا احتجزوا في منطقة صينية حدودية في التبت.

وأكد الجيش الهندي في بيان صدر عنه أن الشبان الذين احتجزوا في وقت سابق من الأسبوع الجاري سيدخلون الحجر الصحي لمدة 14 عاما، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ثم سيسمح لهم بالعودة إلى عوائلهم.

إقرأ المزيد

وذكر البيان أن الشبان الخمسة اجتازوا خط السيطرة الفاصل بين الهند والصين عن غير قصد، خلال البحث عن المؤن والصيد، مشيرا إلى وقوع حادثين مماثلين على الأقل في ولاية أروناجل برديش الحدودية منذ بداية العام الجاري.

المصدر: رويترز