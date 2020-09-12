مناورات تركية بالذخيرة الحية قبالة سواحل قبرص

أعلنت تركيا أنها تجري مناورات بحرية تشمل الرمايا بالذخيرة الحية قبالة سواحل قبرص اليوم السبت وغدا الأحد، على خلفية تصعيد التوترات في شرق المتوسط.

وأكدت أنقرة أمس الجمعة، في رسالة بعثتها عبر نظام التلكس الملاحي البحري الدولي "نافتكس"، أن قواتها ستنفذ تدريبات على إطلاق النار قبالة ساحل صدر أعظم كوي في شمال قبرص.

ويأتي ذلك على خلفية تواصل مناورات "عاصفة المتوسط" المشتركة بين تركيا وجمهورية شمال قبرص التي لا تعترف بها أي دولة باستثناء أنقرة نفسها.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أمس عن تنفيذ مهام الهجوم الجوي والدعم الجوي القريب بمشاركة مقاتلات من طراز "إف-16" تابعة لسلاح الجو التركي، ضمن إطار هذه المناورات.

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد الخلافات بين تركيا وجارتيها اليونان وقبرص حول الموارد الهيدروكربونية والنفوذ البحري في شرق المتوسط.

وأعلنت سبع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مطلة على البحر المتوسط في بيان مشترك الخميس عن استعدادها لدعم فرض عقوبات على تركيا أواخر سبتمبر الجاري، إذا لم تدخل أنقرة في حوار مع اليونان.

المصدر: وكالات