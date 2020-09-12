نصيحة لبومبيو من طهران: انظر في المرآة!

نصح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن ينظر في المرآة، معتبرا أن "النفاق قبيح وكريه" ولكن الوقت ليس متأخرا لتغيير النهج والأسلوب.

وكتب خطيب زاده في تغريدة على "تويتر": "درس من البديهيات التاريخية للنظام الأمريكي: ابحث عن مصطلحات "حياة السود مهمة"، القوات المسلحة المنفلتة، سوء معاملة المهاجرين، التعذيب بالإيهام بالغرق، الصعق الكهربائي، أبو غريب، غوانتانامو، سم "العامل البرتقالي".

وأضاف: "من الأفضل لمايك بومبيو أن ينظر في المرآة، فالنفاق قبيح وكريه، ولكن الوقت ليس متأخرا لتغيير النهج والأسلوب".

History 101 for the US regime: search for keywords '#BlackLivesMatter,armed vigilantes, mistreatment of migrants, waterboarding, electric shock, Abu Ghraib, Guantanamo, agent orange'.@SecPompeo should look in the mirror. Hypocrisy is ugly, but it's never too late to change tack. https://t.co/RB5w7XuWvJ — Saeed Khatibzadeh (@SKhatibzadeh) September 11, 2020

المصدر: "إرنا"