"طالبان" تقتل 16 جنديا وشرطيا أفغانيا

لقي ما لا يقل عن 16 شخصا من العسكريين وعناصر الشرطة في أفغانستان حتفهم، وأصيب عدد آخر، في هجوم مسلح لـ"طالبان" بشرق البلاد.

وقال مصدر محلي لوكالة "نوفوستي"، إن مسلحين من "طالبان" هاجموا مواقع لقوات الأمن الأفغانية في منطقة هوغياني بإقليم ننكرهار.

في وقت سابق، قالت وزارة الخارجية القطرية، إن المفاوضات بين الأفغان في الدوحة ستبدأ في 12 سبتمبر، وإن عضو قيادة "طالبان" عبد الغني بردار مع وفد الحركة وصلوا إلى العاصمة القطرية. وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، إن الحركة شكلت وفدا للمشاركة في المفاوضات مع الحكومة الأفغانية ضم 21 شخصا.

المصدر: نوفوستي