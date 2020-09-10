كتاب "الغضب": كيم أخبر ترامب بتفاصيل دموية عن قتل زوج عمته

كشف كتاب "الغضب" للصحفي الاستقصائي بوب وودوارد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فاخر بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون "يخبره بكل شيء"، بما في ذلك قصة دموية عن قتل زوج عمته.

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وذكر الكتاب أن كيم أخبر ترامب بأنه اضطر في 2013 لإعدام زوج عمته جانغ سونغ ثايك بسبب شكوك بعدم ولائه للنظام، وأخبره بأن "رأسه قطع وعرض على آخرين في محاولة لبث الرعب بقلوبهم".

وأشار الكتاب إلى أن ترامب شعر بإطراء شديد من رسائل الزعيم الكوري، التي وصفه فيها بـ"سعادتكم"، وأعرب عن ثقته بأن "زعيم الدولة الجاد جدا لم يبتسم إلا له".

ونشرت مقتطفات من الكتاب يوم الأربعاء، على أن يبدأ بيعه في 15 سبتمبر الجاري وهو مبني على 18 مقابلة حصرية أجراها وودوارد مع ترامب.

المصدر: وكالات