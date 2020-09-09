إيران تطلق مناروات بحرية على مساحة 2 مليون كيلومتر مربع

قال قائد أركان الجيش الإيراني، حبيب الله سياري، إن العدو سيواجه ساحة معركة واسعة في حال ارتكابه أي خطأ استراتيجي تجاه إيران.

وأكد سياري: "في حال ارتكاب العدو أي خطأ استراتيجي تجاه إيران فإن رد طهران وجغرافية الحرب لن يقتصرا على منطقة غرب آسيا".

وأعلن سياري عن بدء مناورات عسكرية في مياه الخليج، شرق مضيق هرمز، وفي خليج عمان وشمال المحيط الهندي حتى مدار 10 درجات، على مساحة مليوني كيلومتر، اعتباراً من غد الخميس، مضيفاً أن قوات بحرية وجوية وبرية ووحدات من الدفاع الجوي ستشارك في المناورات، التي أطلق عليها "ذو الفقار 99" والتي تستمر ثلاثة أيام.

وأضاف سياري إن الهدف من المناورات تحسين الجاهزية القتالية وقدرة القوات الإيرانية في المناطق البحرية والجوية والبرية في إجراء التدريبات المشتركة والتعامل مع التهديدات العابرة للأقاليم ومواجهة أي عدوان محتمل.

وقال القائد العسكري إن غواصة "فاتح" محلية الصنع ستشارك في المناورات إلى جانب سفن وزوارق حربية، وطائرات استطلاع ومروحيات، وستشهد محاكاة لهجوم جنود من البر نحو أهداف في البحر، وإن جزءاً من التدريبات سيشهد هجمات بطائرات استطلاع محملة بالقنابل على سفن معادية مفترضة.

وأضاف قائد المناورات إن التدريبات تهدف كذلك إلى ضمان أمن المنطقة وأمن الملاحة البحرية في مياه الخليج وبحر عمان، مشيراً إلى أن ضمان الأمن الإقليمي يكون عبر "المشاركة البناءة لكافة دول المنطقة، والحيلولة دون تواجد أي قوات أجنبية من الخارج".

ويأتي الإعالان عن المناروات بعد أيام من إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن تشكيل تحالف إماراتي إسرائيلي، لحماية الأراضي الأمريكية والشرق الأوسط من إيران، وهو ما أثار ردود فعل في طهران التي قالت إنها أبلغت أبوظبي جديتها في الدفاع عن أمنها القومي، وأن الإمارات ستكون ضمن دائرة الرد في حال استهدفت إسرائيل إيران.

المصدر: RT