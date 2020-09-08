نتنياهو يعتذر من عائلة أبو القيعان (فيديو)

قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء، اعتذاره لعائلة المدرس يعقوب أيو القيعان الذي قتلته الشرطة الإسرائيلية بداية عام 2017 خلال اقتحام قرية أم الحيران في النقب.

وقال نتنياهو: "أقدم أسفي لعائلة أبو القيعان، مواطن إسرائيلي قُتل، قالوا عنه مخرب، وأمس اتضح أنه ليس مخربا".

وأضاف: "قالوا ذلك من أجل المس بي، ماحش (جهاز التحقيق مع أفراد الشرطة) أرادوا التحقيق وشاي نيتسان لم يوافق، وقال إنهم يقبرون التحقيقات ويخبئون الحقائق من أجل مصالح سياسية".

وأردف نتنياهو بالقول: "التحقيق معي كان مجرد محاولة سياسية لضرب رئيس الحكومة.. النيابة والشرطة أخذتا مواطنا إسرائيليا قتلتاه بالخطأ وحولتاه لمخرب لكي يمسوا بي ومنعوا التحقيق من أجل ضربي، ما أقوله لكم مواطني الدولة إذا كان هذا ما فعلوه بي وبعائلة قيعان فما الذي يفعلونه بكم، يجب التحقيق مع هؤلاء من أجل إعادة السلطة للقانون".

وجاء اعتذار نتنياهو بعد مطالبات له بذلك، على خلفية ما كشفته "قناة 12" العبرية، حول رفض النائب العام السابق شاي نيتسان التعامل مع مراسلات إلكترونية داخلية طلب خلالها قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة التابع لوزارة القضاء تقديم توضيح عما قاله مفتش الشرطة العام السابق روني الشيخ من أن الدلائل تشير إلى أن يعقوب أبو القيعان كان "إرهابيا".

ووفق تقرير القناة، فإن نيتسان أكد أن هناك "مصالح للدولة يجب صيانتها"، مع أنه وجه في حينه انتقادات لاذعة إلى طريقة تصرف الشيخ في القضية.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية