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وفد تشادي يؤدي زيارة سرية إلى إسرائيل (صورة)

أخبار العالم

وفد تشادي يؤدي زيارة سرية إلى إسرائيل (صورة)
Reuters
تل أبيب
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قالت هيئة البث الإسرائيلية يوم الثلاثاء، إن وفدا من تشاد وصل سرا إلى إسرائيل مساء الاثنين والتقى اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضافت أن الوفد التشادي ترأسه عبد الكريم ديبي (نجل الرئيس إدريس ديبي) وضم مستشار الأمن القومي التشادي، ومسؤولين في المجال الاستخباراتي.

وأشارت إلى أن الوفد التشادي وصل الليلة الماضية سرا إلى إسرائيل.

وأكد وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين لهيئة البث الإسرائيلية، وجود الوفد التشادي في تل أبيب.

وقالت: "يبحث الوفد مواضيع تتعلق بتعزيز التعاون الاقتصادي بين إسرائيل وتشاد"، موضحة أن كوهين كان قد التقى الرئيس التشادي إدريس دبيي لدى زيارته لإسرائيل، قبل عام ونصف.

وفد تشادي يؤدي زيارة سرية إلى إسرائيل (صورة)

وكان رئيس تشاد قد زار إسرائيل نهاية نوفمبر 2018، في أول زيارة رسمية لرئيس من هذه الدولة إلى إسرائيل.

وسبق لتشاد الدولة الإفريقية المسلمة أن قطعت علاقاتها مع إسرائيل عام 1972، وفي مطلع عام 2019، زار نتنياهو تشاد، حيث أعلن عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

المصدر: وكالات

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