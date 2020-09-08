منح لافروف أرفع وسام في قبرص

قام رئيس جمهورية قبرص، نيكوس أناستاسيادس، بتقليد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الصليب الأكبر من وسام مكاريوس الثالث.

في وقت سابق أفادت الأنباء، بأن لافروف تقابل مع أناستاسيادس في نيقوسيا.

وأقيم الحفل تقليد الوسام، في القصر الرئاسي وعرضته على الهواء مباشرة قناة RIK التلفزيونية القبرصية.

ويعتبر وسام مكاريوس الثالث، أعلى وسام في قبرص. تأسس الوسام في عام 1991، سمي باسم أول رئيس لجمهورية قبرص، المطران مكاريوس الثالث.

المصدر: نوفوستي