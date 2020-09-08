الهند تسجل أعلى معدل يومي للوفيات بكورونا للمرة الأولى منذ أكثر من شهر
Reuters
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أظهرت بيانات من وزارة الصحة أن الهند سجلت اليوم الثلاثاء أعلى عدد وفيات في يوم واحد بفيروس كورونا منذ أكثر من شهر، رغم تراجع حالات الإصابة الجديدة.
وقالت وزارة الصحة الهندية إن 1133 توفوا بسبب كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس، في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أعلى مستوى منذ يوليو، ليصل إجمالي الوفيات إلى 72775. لكن حالات الإصابة اليومية الجديدة بلغت 75809 ، وهو أدنى مستوى يومي في أسبوع.
وتخطت الهند البرازيل، يوم الاثنين، لتصبح الدولة التي بها أكبر عدد من حالات الإصابة بكورونا، بعد الولايات المتحدة، بإجمالي 4.28 مليون حالة إصابة.
المصدر: رويترز