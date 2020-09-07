منغوليا.. ثالث وفاة جراء الطاعون الدبلي

سجلت منغوليا، اليوم الاثنين، حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بمرض الطاعون الدبلي، وتعد الحالة الثالثة منذ بداية العام الجاري.

ونقلت وكالة "شينخوا" عن السلطات في مقاطعة زافخان الواقعة في شمال غرب منغوليا، أن المتوفي مواطن يبلغ 38 عاما.

إقرأ المزيد

وحسب الوكالة فقد أصيب الرجل بالمرض بعد أن تناول لحم المرموط الشهر الماضي.

وكان المركز الوطني للأمراض المعدية في منغوليا قد حذر من أن 17 مقاطعة في البلاد من أصل 21 معرضة لخطر تفشي الطاعون الدبلي.

وفي المجموع، تم رصد 18 حالة مرضية يشتبه بأنها ناتجة من الطاعون الدبلي، منذ بداية العام في منغوليا، ثبتت 4 منها من خلال الاختبارات المعملية.

وفي أغسطس، تسبب المرض الذي غالبا ما تنقله حيوانات الهوقل والمرموط، بوفاة رجل عمره 42 عاما، وقبله توفي شاب عمره 15 عاما في شهر يوليو.

ورغم الحظر المفروض على صيد المرموط والهوقل في منغوليا، يواصل البعض اصطيادها وأكل لحومها تقليديا.

المصدر: نوفوستي