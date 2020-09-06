رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي يدعو أردوغان إلى مؤتمر متعدد الأطراف حول شرق المتوسط

دعا رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، أثناء اتصال هاتفي مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى عقد مؤتمر متعدد الأطراف بشأن الوضع في شرق المتوسط، وفقا لمصدر في المجلس.

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وقال المصدر للصحفيين، اليوم الأحد، إن "رئيس المجلس الأوروبي تباحث مع الرئيس أردوغان على خلفية تصاعد التوتر في شرق المتوسط".

وأضاف أن ميشيل "دعا أيضا إلى عقد مؤتمر متعدد الأطراف حول شرق المتوسط، من أجل البحث عن حلول سلمية ومتفق عليها".

وتشهد علاقات عدة دول في الاتحاد الأوروبي مع تركيا توترا شديدا وخاصة حول القضية الليبية ومسألة الهجرة، فضلا عن الأمن واحتياطيات الغاز في شرق البحر المتوسط، حيث تتهم هذه الدول أنقرة باتباع سياسة توسعية.

وأصبح الوضع متقلبا بشكل خاص في المنطقة بعد شهر من التصعيد الذي بدأ في 10 أغسطس عندما أرسلت تركيا سفينة المسح الزلزالي إلى المياه التي تطالب بها أثينا.

المصدر: تاس