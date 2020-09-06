أردوغان يلتقي السراج في اسطنبول

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، في مدينة اسطنبول، رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الليبية المتمخضة عن اتفاق الصخيرات، فايز السراج.

وأكدت الرئاسة التركية على حسابها في "تويتر" أن الاجتماع بين أردوغان والسراج عقد وراء الأبواب المغلقة في قصر وحيد الدين، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

President @RTErdogan met with Chairman of the Presidential Council of Government of National Accord of Libya, Fayez Al Sarraj, at Vahdettin Mansion in Istanbul. pic.twitter.com/dsixeSU0UY — Turkish Presidency (@trpresidency) September 6, 2020

وكان السراج قد زار تركيا غير مرة منذ بداية العام الجاري لإجراء محادثات مع أردوغان.

وفي نوفمبر الماضي، وقع أردوغان والسراج على مذكرتين بشأن التعاون العسكري وترسيم الحدود البحرية بين أنقرة وحكومة الوفاق، ما استدعى معارضة شديدة من قبل بعض دول المنطقة.

وتقدم تركيا دعما عسكريا إلى حكومة الوفاق في صراعها ضد "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق البلاد.

المصدر: RT