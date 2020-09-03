بسبب انتشار كورونا.. إسرائيل تفرض الإغلاق على 30 بلدة "حمراء" ابتداء من يوم الاثنين

قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر بشؤون كورونا يوم الخميس، فرض إغلاق تام اعتبارا من يوم الاثنين القادم على نحو 30 بلدة صنفت بالـ"حمراء" بسبب ارتفاع أعداد مصابي كورونا فيها.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تسجيل أعلى معدل إصابات منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في إسرائيل في مارس الماضي، إذ أظهرت الحصيلة الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية صباح الخميس حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية المسجلة الأربعاء وبلغت 3150 حالة.

وأضاف المجلس أن القيود على البلدات "الحمراء هي إغلاق المؤسسات التعليمية، وإغلاق المصالح التجارية باستثناء الأساسيات، وإغلاق ليلي وقيود على حركة المواطنين، بالإضافة إلى حد الحركة لمسافة 500 متر من مكان السكن في المناطق التي تشهد تفشي واسع للوباء.

وقائمة البلدات العربية الحمراء حتى صباح اليوم هي كفرقاسم، اللقية، عين ماهل، جلجولية، الطيرة، دالية الكرمل، بقعاثا، كسرى سميع، الفريديس، عسفيا، بيت جن، أم الفحم، جت، عرعرة، قلنسوة، كعبية طباش حجاجرة، أبو سنان، كفركنا، زيمر، الطيبة، عبلين، كفربرا، الناصرة.

كما أصدر مكتب رئيس الوزراء ووزارة الصحة بيانا مشتركا قالوا فيه: "نظرا لارتفاع نسبة الإصابات وفي سبيل كبح انتشار الفيروس، صادق المجلس الوزاري المصغر لشؤون الكورونا على اإاجراءات التالية:

1 - تدخل التقييدات التي أوصى بها المسؤول عن شؤون الكورونا للبلدات الحمراء حيز التنفيذ، وسيتم تشكيل تفاصيل التقييدات وقائمة البلدات الحمراء النهائية حتى يوم الأحد 6 سبتمبر 2020.

2 - إدخال التقييدات حيز التنفيذ حتى موعد أقصاه يوم الاثنين، 7 سبتمبر 2020 حيث تكتمل التجهيزات المطلوبة والقرارات الادارية والقضائية.

3 - يعمل وزير الصحة والمسؤول عن شؤون الكورونا بمساعدة وزارة الأمن، الأمن الداخلي، مجلس الأمن القومي، وزارة الداخلية وكافة جهات الوزارة المطلوبة على خطة كبح قطرية شديدة (تقييدات قطرية شاملة) يمكن تنفيذها وقت الضرورة.

5 - إضافة للتقييدات، تم الاتفاق خلال الجلسة على قائمة البلدات في الدولة بناء على تصنيفها كحمراء، برتقالية، صفراء وخضراء حسب خطة الرمزور التي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الأحد 6 سبتمبر 2020".

المصدر: وكالات