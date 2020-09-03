شاهد بالفيديو.. طائرة تلقي عشرات أكياس المخدرات وسط تل أبيب

أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال شخصين بتهمة إلقاء عشرات أكياس بلاستيكية مليئة بمادة الماريجوانا المخدرة بواسطة طائرة "درون" مسيرة وسط تل أبيب.

وأكدت الشرطة في بيان لها أن المعتقلين في الثلاثينيات من عمرهما، مشيرة إلى مصادرة الشرطة لديهما طائرة مسيرة وعشرات الأكياس المماثلة لتلك التي تم إلقاؤها على ميدان رابين اليوم.

הזייה בכיכר רבין: רחפן הטיל מהשמיים עשרות שקיות של מריחואנה. מי שעומד מאחורי המיזם זאת קבוצה שמכנה את עצמה "הרחפן הירוק". בגלל שלא חישבו נכון את הרוח, רוב החומר התפזר על הכביש באבן גבירול. עוברי אורח נהנו מהשלל@ynetalertspic.twitter.com/xeziJsH950 — איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) September 3, 2020

ولفتت الشرطة إلى أن توزيع مادة مخدرة بواسطة طائرة مسيرة يعد أمرا غير قانوني مثل بيعه.

ونشر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة إلقاء أكياس الماريجوانا.

المصدر: وكالات