المدعي العام الأمريكي: التصويت عبر البريد "لعب بالنار"

حذر المدعي العام الأمريكي ويليام بار، من مخاطر التصويت عبر البريد خلال انتخابات الرئاسة المقبلة، معتبرا أن تطبيقه على مستوى البلاد سيكون "لعبا بالنار".

وقال بار يوم الخميس في حديث لقناة "سي إن إن": "التصويت عن طريق البريد معرض لمخاطر الاحتيال والابتزاز"، فضلا عن إمكانيات تزوير أوراق الاقتراع وحتى التدخل الخارجي في الاستحقاق الانتخابي.

وعندما أشار محاوره إلى أن نظام التصويت هذا يستخدم منذ سنوات في عدد من الولايات دون تلقي بلاغات عن أي مشاكل، قال بار إن لا أحد اختبر هذا أسلوب للتصويت على نطاق وطني.

وأضاف: "إنها لعبة بالنار، ونحن بلد منقسم على نفسه للغاية، يجب أن يكون الناس على ثقة بنتائج الانتخابات وشرعية السلطات".

وأشار إلى أن أحد سكان ولاية تكساس متهم بجمع 1.7 ألف ورقة اقتراع من صناديق البريد في الانتخابات المحلية واستخدامها للتصويت لصالح مرشحه المفضل.

ولفت بار إلى أن قوائم الناخبين قد تكون غير دقيقة ما سيؤدي إلى فقدان أوراق الاقتراع في الطريق.

ويعارض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة خيار التصويت بالبريد، الذي من المنتظر السماح به في معظم الولايات ببسب جائحة كورونا.

بينما يؤيده الديمقراطيون المعارضون لترامب والذين يتهمونه بالسعي لتعطيل عمل خدمة البريد في سياق خطته للفوز بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة في 3 نوفمبر.

المصدر: نوفوستي