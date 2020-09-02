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البيت الأبيض: تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني "مدان تماما"

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البيت الأبيض: تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني
AFP
البيت الأبيض
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أعلن المجلس الأمريكي للأمن القومي اليوم الأربعاء، أن البيت الأبيض يعتبر تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني "مدانا تماما".

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وفي تغريدة نشرها على صفحته في "تويتر"، ذكر المجلس أن موسكو "قد لجأت في السابق إلى مادة "نوفيتشوك"، مضيفا أن الولايات المتحدة "سوف تتعاون مع حلفائها ومع المجتمع الدولي كي يتحمل الذين ارتكبوا هذه الجريمة في روسيا مسؤولياتهم، بصرف النظر عن المستوى الذي ستقود الأدلة إليه، ومن أجل وضع حد لأنشطتهم الشريرة".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن أليكسي نافالني وقع ضحية لمحاولة اغتياله بغاز الأعصاب "نوفيتشوك"، مضيفة أنه يتعين على روسيا الرد "على الأسئلة الصعبة" المتعلقة بالاعتداء على المعارض.

المصدر: رويترز

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