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ما حقيقة الطائرة القطرية التي حطت في مطار مينسك فجأة؟

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ما حقيقة الطائرة القطرية التي حطت في مطار مينسك فجأة؟
Reuters Vasily Fedosenko
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رصد مراقبون طائرة ركاب قطرية في مطار العاصمة البيلاروسية في رحلة غير معلنة وزعموا أنها نقلت وفدا رفيع المستوى إلى مينسك التي تشهد احتجاجات ضد الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو.

وأكد المراقبون، استنادا إلى بيانات موقع Flightradar24 المختص بمتابعة الملاحة الجوية، أن طائرة تابعة لشركة "الطيران الأميري" القطرية التي تقدم خدماتها إلى أفراد الأسرة الحاكمة والمسؤولين رفيعي المستوى في قطر هبطت في مينسك قادمة من الدوحة.

ما حقيقة الطائرة القطرية التي حطت في مطار مينسك فجأة؟

وأكد موقع Plane Finder أن الرحلة رقم 06A05A وصلت مينسك مساء أمس ورجعت إلى الدوحة لاحقا.

ما حقيقة الطائرة القطرية التي حطت في مطار مينسك فجأة؟

ونشر أحد الموظفين في مطار مينسك على حسابه في "إنستغرام" صورة تؤكد أن الحديث يدور عن طائرة من طراز "آيرباص A340-300".

ما حقيقة الطائرة القطرية التي حطت في مطار مينسك فجأة؟
https://www.instagram.com/p/CEm11IUgdyK/

ولفت المراقبون إلى ورود أنباء غير مؤكدة مفادها أن بين ركاب الطائرة مسؤولا أمنيا قطريا رفيع المستوى وصل مينسك بهدف لقاء نظيره البيلاروسي وقادة أجهزة الأمن في البلاد.

ولم تنشر وسائل الإعلام البيلاروسية الرسمية أية أنباء حول هذا الموضوع.

يأتي ذلك على خلفية موجة الاضطرابات الاجتماعية والاحتجاجات واسعة النطاق التي تمر بها بيلاروس بعد الإعلان عن تحقيق الرئيس ألكسندر لوكاشينكو فوزا ساحقا في انتخابات الرئاسة الشهر الماضي.

المصدر: وكالات

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