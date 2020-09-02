ما حقيقة الطائرة القطرية التي حطت في مطار مينسك فجأة؟

رصد مراقبون طائرة ركاب قطرية في مطار العاصمة البيلاروسية في رحلة غير معلنة وزعموا أنها نقلت وفدا رفيع المستوى إلى مينسك التي تشهد احتجاجات ضد الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو.

وأكد المراقبون، استنادا إلى بيانات موقع Flightradar24 المختص بمتابعة الملاحة الجوية، أن طائرة تابعة لشركة "الطيران الأميري" القطرية التي تقدم خدماتها إلى أفراد الأسرة الحاكمة والمسؤولين رفيعي المستوى في قطر هبطت في مينسك قادمة من الدوحة.

وأكد موقع Plane Finder أن الرحلة رقم 06A05A وصلت مينسك مساء أمس ورجعت إلى الدوحة لاحقا.

ونشر أحد الموظفين في مطار مينسك على حسابه في "إنستغرام" صورة تؤكد أن الحديث يدور عن طائرة من طراز "آيرباص A340-300".

https://www.instagram.com/p/CEm11IUgdyK/

ولفت المراقبون إلى ورود أنباء غير مؤكدة مفادها أن بين ركاب الطائرة مسؤولا أمنيا قطريا رفيع المستوى وصل مينسك بهدف لقاء نظيره البيلاروسي وقادة أجهزة الأمن في البلاد.

ولم تنشر وسائل الإعلام البيلاروسية الرسمية أية أنباء حول هذا الموضوع.

يأتي ذلك على خلفية موجة الاضطرابات الاجتماعية والاحتجاجات واسعة النطاق التي تمر بها بيلاروس بعد الإعلان عن تحقيق الرئيس ألكسندر لوكاشينكو فوزا ساحقا في انتخابات الرئاسة الشهر الماضي.

المصدر: وكالات