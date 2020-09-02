بيلاروس: لم نسمح للغرب بتنفيذ السيناريو الأوكراني

قال وزير خارجية بيلاروس فلاديمير ماكي، اليوم، إن بلاده تمكنت من منع تكرار السيناريو الأوكراني، ومنعت اندلاع ثورة ملونة منظمة من الخارج.

وأضاف ماكي، في مستهل اجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف: "اليوم علينا أن نرد على التحديات الداخلية والخارجية. والأخيرة – الخارجية، تحدد مسبقا وإلى حد كبير، الأولى. ومع ذلك، أود أن أقول إننا صمدنا أمام الهجوم الأول ولم نسمح بتنفيذ السيناريو الأوكراني في بيلاروس، وهو سيناريو ثورة ملونة منظمة من

الخارج".

وشكر ماكي، لافروف على موقف موسكو الثابت والواضح، بشأن الوضع في الجمهورية. وقال: "أود أن أعرب عن امتناني للجانب الروسي لرد فعله الدائم على الأحداث التي تكشفت وتتكشف في بيلاروس".

وأشار ماكي، إلى أن بيلاروس مهتمة، بتبادل وجهات النظر مع الجانب الروسي حول كافة قضايا الساعة.

وقال: "نحن نهدف إلى حوار مفتوح، ونهتم بتبادل وجهات النظر حول جميع قضايا الساعة في الأجندة الثنائية والمتعددة الأطراف".

المصدر: تاس