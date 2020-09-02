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الرئيس الجديد لمجلس الأمن ملتزم برفض التحرك الأمريكي لفرض عقوبات على إيران

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الرئيس الجديد لمجلس الأمن ملتزم برفض التحرك الأمريكي لفرض عقوبات على إيران
Reuters
مجلس الأمن
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قالت النيجر التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر سبتمبر، إنها ملتزمة بإعلان عدم إمكانية اتخاذ أي تحرك جديد حيال مسعى واشنطن لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وقال سفير النيجر لدى الأمم المتحدة عبدو أباري: "متمسكون بهذا القرار الذي بينه وأعلنه رئيس مجلس الأمن الشهر الماضي".

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه أطلق في 20 أغسطس عملية تستغرق 30 يوما لإعادة فرض كافة العقوبات الدولية على إيران، والمعروفة بـ"آلية فرض العقوبات الكاملة"، من خلال تقديم شكوى للمجلس تتهم إيران بانتهاك الاتفاق النووي المبرم في 2015.

المصدر: رويترز

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