اغتيال مستشار الرئيس الأفغاني في كابل

أفادت قناة 1TV التلفزيونية الأفغانية، اليوم الاثنين، بمقتل محمد حسن حوتاك كبير مستشاري الرئيس الأفغاني للشؤون الاجتماعية والعامة.

ونقلت القناة عن الشرطة، أن الجريمة وقعت مساء الأحد بالقرب من منزل المستشار في كابل.

وندد الرئيس الأفغاني أشرف غني، بالجريمة ووصفها بالعمل الإرهابي.

Former Afghan senator, Mohammad Hasan, killed by unknown individuals near his home in Qala-e Wazir area of #Kabul: police pic.twitter.com/d295NBziPk — 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) August 30, 2020

ولم ترد بعد أي تفاصيل أخرى عن الحادث، كما لم تعلن أي جهة تحملها مسؤولية الجريمة.

المصدر: تاس