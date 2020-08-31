بايدن يدين أعمال العنف في بورتلاند

وصف جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية أعمال العنف التي شهدتها الاحتجاجات بمدينة بورتلاند بولاية أوريغون، بأنها غير مقبولة.

وحث الرئيس دونالد ترامب على الكف عن "تشجيعه الأهوج" لها بعد مقتل شخص خلال اشتباكات بين جماعات متناحرة.

وقال بايدن: "أدين العنف بكافة أشكاله من أي شخص سواء من اليسار أو اليمين.. وأتحدى دونالد ترامب أن يفعل المثل... يجب ألا نصبح بلدا في حرب مع ذاته".

وتابع قائلا: "ما الذي يعتقد الرئيس ترامب أن يحدث عندما يواصل الإصرار على تأجيج نيران الكراهية والانقسام في مجتمعنا ويستخدم سياسات التخويف لتحريض أنصاره؟ إنه يشجع العنف بشكل أهوج".

وينفي الجمهوريون سعي ترامب لتأجيج العنف ويقولون إنه يريد استعادة القانون والنظام ويتهمون رؤساء البلديات وحكام الولايات الديمقراطيين بفقدان السيطرة على المدن التي تعصف بها المظاهرات والتي شهدت أعمال العنف والحرق والنهب.

وقال جيسون ميلر أحد كبار مستشاري حملة ترامب على "تويتر"، إن بايدن "ظل مكتوف اليدين لأشهر رافضا إدانة العنف والفوضى من قبل حلفائه في المدن التي يحكمها الديمقراطيون".

واجتاحت مظاهرات ضد العنصرية ووحشية الشرطة الولايات المتحدة منذ مقتل المواطن جورج فلويد البالغ من العمر 46 عاما، بعد أن جثا شرطي من منيابوليس بركبته على رقبته لنحو تسع دقائق في مايو.

ويشهد وسط مدينة بورتلاند احتجاجات كل ليلة منذ نحو ثلاثة أشهر عقب موت فلويد وقالت الشرطة هناك إنها نفذت عدة اعتقالات بعد مقتل شخص بالرصاص مساء السبت.

المصدر: رويترز