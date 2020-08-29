أردوغان: سنجعل تركيا قاعدة عالمية للإنتاج والتكنولوجيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته عازمة على جعل البلاد قاعدة عالمية للإنتاج والتكنولوجيا.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها اليوم السبت خلال مشاركته في حفل افتتاح مركز "MESS" للتكنولوجيا و40 مصنعا في إسطنبول، إن هذا المركز سيكون منطلقا لفتح عهد جديد في التكنولوجيا التنافسية بالبلاد.

وأشاد أردوغان بأداء الاقتصاد التركي خلال فترة أزمة فيروس كورونا، مقارنة بالدول الأخرى، ونجاحه في تسيير مرحلة التعافي، مشيرا إلى أن تدفق الاستثمارات على تركيا لم يتعطل بالقطاعين العام والخاص رغم الجائحة.

وأكد أن الشركات التركية تمكنت من صدارة المشهد العالمي بفضل الثقة التي اكتسبتها من خلال أسعارها التنافسية ومنتجاتها ذات الجودة العالية.

وأضاف أن تركيا ضمن الدول الأكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين الباحثين عن بديل لقاعدتهم الإنتاجية في آسيا.

وأعرب عن ثقته بأن تخرج بلاده من مرحلة الوباء أقوى من السابق، ليس فقط في مجالات السياحة العلاجية والخدمات، بل أيضا في التصدير والإنتاج والزراعة والصناعة وغيرها.

وقال: "عازمون على تحويل تركيا إلى قاعدة عالمية للإنتاج والتكنولوجيا لكونها تقع وسط 3 قارات، رغم الرافضين".

وأضاف: "لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية لذلك من خلال الخطوات التي اتخذناها طوال السنوات الـ18 الماضية (منذ تولي حزب العدالة والتنمية السلطة في 2002)".

وقال إن تركيا اليوم ثالث أكبر اقتصاد في العالم من حيث تعادل القوة الشرائية، وأنها أصبحت واحدة من 4-5 دول فقط تمتلك أحدث التقنيات في مجال الطائرات دون طيار، معتبرا أن "صورة تركيا القديمة اختفت بالكامل".

المصدر: الأناضول