بعد خمس سنوات.. فرنسا تبدأ الأربعاء محاكمة المتهمين في هجوم شارلي إيبدو

تبدأ يوم الأربعاء 2 سبتمبر محاكمة 14 متهما بالتواطؤ مع إسلاميين متشددين فرنسيين نفذوا هجمات عام 2015 على مجلة شارلي إيبدو الأسبوعية الساخرة ومتجر يهودي في باريس.

واتهموا بجرائم من بينها توفير الأسلحة للمهاجمين وعضوية منظمة إرهابية وتمويل الإرهاب، ومن بين الأربعة عشر متهما سيحاكم ثلاثة غيابيا وربما يكونوا توفوا.

ويعتقد أن حياة بومدين شريكة كوليبالي في ذلك الوقت والشقيقين محمد ومهدي بلحسين سافروا قبل الهجمات بقليل إلى مناطق في سوريا تحت سيطرة تنظيم "داعش".

ومن بين من سيمثلون أمام المحكمة علي رضا بولات الذي يتهمه المحققون بأنه ساعد المهاجمين الثلاثة على جمع أسلحتهم وذخائرهم، ويواجه السجن مدى الحياة إذا أدين.

وفي السابع من يناير 2015 فتح الشقيقان سعيد وشريف كواشي النار في مكاتب شارلي إيبدو وهي مجلة أسبوعية تمثل رسومها عن العرق والدين والسياسة اختبارا لمدى ما يمكن أن يقبله المجتمع باسم حرية الرأي، وقتل الشقيقان 12 شخصا، وفي اليوم التالي قتل أحمدي كوليبالي، وهو قريب لشريف كواشي ضابطة شرطة، فيما قتل كوليبالي في التاسع من يناير أربعة رجال يهود في متجر بشرق باريس.

وتمكنت قوات الشرطة من تصفية المسلحين الثلاثة في مواجهات منفصلة.

وفي تسجيل مصور قال كوليبالي إن الهجمات كانت منسقة ونفذت لحساب تنظيم "داعش"، وأعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي يتمركز في اليمن مسؤوليته عن هجوم شارلي إبدو.

المصدر: رويترز