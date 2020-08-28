لوكاشينكو يبرر سبب ظهوره ببندقية كلاشينكوف

أوضح رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، ظهوره أمام الجمهور حاملا بندقية رشاشة، بوجود تهديد بضربة نووية من جانب الناتو.

ووفقا له، "تم نشر 18 طائرة أمريكية من طراز F-16، بالقرب من حدود بيلاروس، وكان تحليقها حتى أراضينا لا يستغرق أكثر من 15 إلى 20 دقيقة".

وقال: "لم يكن واضحا ماذا كانت تحمل هذه الطائرات الحربية. ربما بأسلحة نووية".

وشدد على أنه "انطلق من أسوأ الحالات".

وأضاف: "بدأتم في انتقادي لأنني أركض في الشوارع ببندقية رشاشة، وجاهز لإطلاق النار على شعبي. اسمعوا، على مدى ربع قرن لم أمس أي أحد حتى بأصبعي، ناهيك عن إطلاق النار".

في 23 أغسطس، انتشر مقطع فيديو يظهر لوكاشينكو وهو يرتدي سترة واقية من الرصاص وهو يحلق فوق مينسك في طائرة هليكوبتر. ثم نزل لوكاشينكو من المروحية وبيده مدفع رشاش، وكان نجله نيكولاي يسير بجواره.

المصدر: RT