زعيم كوريا الشمالية يتفقد المنطقة المنكوبة بسبب إعصار "بافي"

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة، أن زعيم البلاد كيم جونغ أون، زار المنطقة المنكوبة بسبب إعصار "بافي" في إقليم هانغ هيه الجنوبي.

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واعتبر كيم أثناء تفقده المنطقة المنكوبة، أن حجم الأضرار الناجمة عن الإعصار أقل مما كان متوقعا وسط القلق الكبير الذي كان سائدا.

وأشاد الزعيم بجميع الأجهزة والمسؤولين في الحزب لاتخاذهم تدابير السلامة على الفور في أعقاب تلقي أمر الحزب بهدف الحد من الأضرار الناجمة عن الإعصار، مشيرا إلى أن ذلك كان له أثر في تقليل حجم الأضرار.

وقدم كيم تقييما إيجابيا للنظام الوطني للسيطرة على الأزمات لمواجهة الكوارث الطبيعية وتحسين القدرة على مواجهة الأزمة.

وحث كيم على حملة شاملة لمعالجة الضرر حتى يتسنى للبلاد الاحتفال بالذكرى الـ75 لتأسيس حزب العمال "مع الإنجازات المشرفة" في أكتوبر المقبل.

المصدر: "يونهاب"