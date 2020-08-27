مسؤول أمريكي: إطلاق الصين صواريخ باليستية لا يخيف الولايات المتحدة

أكد المبعوث الأمريكي لمحادثات الحد من التسلح النووي مارشال بيلينغسلي، أن الصين مخطئة بشدة إذا اعتقدت أن إطلاق صواريخ باليستية في بحر الصين الجنوبي يمكن أن يخيف الولايات المتحدة.

وكتب بيلينغسلي، عبر "تويتر" اليوم الخميس: "إذا كانت الصين تعتقد أن إطلاق الصواريخ الباليستية سوف يرهب بطريقة ما الولايات المتحدة وحلفاءنا، فهي مخطئة للغاية".

وأفادت تقارير بأن الصين أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه بحر الصين الجنوبي صباح الأربعاء.

If China thinks launching ballistic missiles will somehow intimidate the United States and our allies, they’re sorely mistaken. pic.twitter.com/PibjtyPKST — Ambassador Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) August 26, 2020

وفي وقت سابق، أعرب المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، عن معارضة بكين الشديدة لانتهاك طائرة استطلاع أمريكية منطقة حظر طيران، وحث الجانب الأمريكي على الوقف الفوري لمثل هذه الاستفزازات واتخاذ خطوات ملموسة لحماية السلام والاستقرار على الصعيد الإقليمي.

وأدلى وو بهذا التعليق ردا على تحليق طائرة الاستطلاع "يو-2" عالية الارتفاع، في مجال جوي تستخدمه قيادة المنطقة الشمالية لجيش التحرير الشعبي في تدريبات بالذخيرة الحية.

وقال وو تشيان إن هذا الانتهاك أثر بشدة على التدريبات والأنشطة التدريبية العادية للصين، ومثل خرقا لقواعد سلوك السلامة الجوية والبحرية بين الصين والولايات المتحدة، فضلا عن الممارسات الدولية ذات الصلة.

وأوضح أن الإجراء الأمريكي كان من الممكن أن يؤدي بسهولة إلى سوء تقدير وحتى وقوع حوادث، مضيفا أن هذه الخطوة كانت استفزازا واضحا.

وأشار المتحدث إلى أن الصين تعارض بشدة مثل هذه الأعمال الاستفزازية، وأنها قدمت احتجاجات رسمية للجانب الأمريكي.

المصدر: وكالات