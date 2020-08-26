البرازيل تسجل 47161 إصابة و1086 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيلها أكثر من 47000 إصابة و1086 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي بواقع 47161 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 3717156.

وشهدت الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة استقرارا نسبيا خلال اليومين الماضيين بعد تقلبات كبيرة لها، حيث سجلت في البرازيل يوم 21 أغسطس 30355 حالة، وفي 22 أغسطس 50032، وفي 23 أغسطس 23421، وفي 24 أغسطس 17078، وفي 25 أغسطس 47134.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفعت بواقع 1086 حالة، ليصل العدد الإجمالي لضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 117666 شخصا.

وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات