مالي.. ائتلاف سياسي معارض يعلن استعداده للعمل مع المجلس العسكري

أعرب ائتلاف جماعات المعارضة والمجتمع المدني المعروفة باسم "حركة 5 يونيو - تجمع القوى الوطنية" (M5-RFP) في مالي عن استعداده للعمل مع المجلس العسكري لتحقيق مرحلة انتقالية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن عيسى كاو دجيم، أحد أعضاء الائتلاف، قوله: "نحن مستعدون لمرافقة هذه العملية، لقد جئنا لكي نتبادل وجهات النظر ونؤكد استمرارنا على نفس النهج الذي اختاره العسكريون".

وجاءت تصريحات دجيم عقب أول اجتماع بين الائتلاف والمجلس العسكري.

يذكر أن مصادر مطلعة كانت أفادت بأن زعماء التمرد العسكري في مالي، الذي أسقط حكم رئيسها، إبراهيم أبوبكر كيتا، يقترحون إقامة نظام انتقالي في البلاد تدير فيه السلطة حكومة بقيادة العسكريين.

وذكرت صحيفة "Journal du Mali" في وقت سابق أن المجلس العسكري الحاكم في مالي عرض، خلال المحادثات مع الوسطاء من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" في باماكو، الأحد، إعلان فترة انتقالية تستمر 3 سنوات.

وفي وقت لاحق، أعلن متحدث عسكري في مالي أن المحادثات بين وسطاء غرب إفريقيا والمجلس العسكري في مالي انتهت الاثنين دون التوصل إلى أي قرار بشأن تشكيل حكومة انتقالية.

المصدر: وكالات