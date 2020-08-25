حاكم ويسكونسن الأمريكية يعلن حالة الطوارئ في الولاية بسبب الاضطرابات عقب إصابة الشرطة رجلا أسمر

أعلن حاكم ويسكونسن الأمريكية، توني إيفرز، حالة الطوارئ في الولاية على خلفية الاضطرابات المستمرة التي تشهدها على خلفية إطلاق الشرطة النار على رجل أسمر البشرة في مدينة كينوشا.

ووقع إيفرس، اليوم الثلاثاء، على مرسوم ينص على إعلان حالة الطوارئ في الولاية في ظل الاضطرابات والاحتجاجات المستمرة في أنحاء مختلفة بويسكونسن.

ويقضي المرسوم بتوسيع وجود قوات الحرس الوطني لمواجهة الاضطرابات وضمان حماية البنية التحتية والمواقع الثقافية، وأمر حاكم الولاية برفع عدد عناصرهم المنتشرين في الشوارع إلى 250 شخصا.

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم، دعا حاكم الولاية المحتجين إلى التظاهر سلميا وبشكل آمن، قائلا: "لا تسمحوا من فضلكم لتصرفات بضعة أشخاص صرف اهتمامنا عن العمل الذي يجب أن نقوم به بشكل مشترك لمطالبة العدالة ومساواة الحقوق والمحاسبة".

وتستمر في كينوشا الاحتجاجات والاضطرابات وأعمال الشغب المندلعة عقب إصابة المواطن من أصول إفريقية، جيكوب بليك، البالغ 29 عاما، برصاص عناصر شرطة في ظهره يوم الأحد، وتم نقله إلى المستشفى وهو في حالة حرجة.

ونقلت قناة "ABC" عن صديقة لبليك أن الحادث وقع خلال محاولته الفصل بين سيدتين بعد نشوب مشاجرة بينهما، مضيفة أنه لم يكن يحمل أي سلاح.

والثلاثاء ذكر مدير هيئة الإطفاء في كينوشا، تشارلز ليبتسيغ، أن المدينة شهدت خلال الليلتين الماضيتين 34 حريقا نشبت جراء أعمال الشغب.

ويأتي ذلك بعد أن شهدت الولايات المتحدة مؤخرا احتجاجات وأعمال شغب واسعة النطاق فجرها مقتل المواطن الأسمر، جورج فلويد، على يد عناصر في شرطة مدينة مينيابوليس أثناء عملية احتجازه يوم 25 مايو.

وعمت المظاهرات ضد العنصرية وعنف قوات الأمن، عشرات المدن الأمريكية وسط خلافات حادة بين إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والحكام ورؤساء البلديات الديمقراطيين حول أسلوب التعامل مع الاحتجاجات، التي امتدت لاحقا إلى كثير من الدول الغربية.

المصدر: وكالات