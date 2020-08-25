ترامب يعلن حالة الطوارئ في تكساس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ في ولاية تكساس بسبب إعصاري "ماركو" و"لاورا" اللذين يهددان المنطقة.

وبموجب القرار، أوعز ترامب لوزارة الأمن الداخلي والوكالة الفدرالية لحالات الطوارئ بتنسيق الجهود لتقديم المساعدة العاجلة لسكان المناطق المنكوبة وحماية ممتلكاتهم.

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وستتحمل السلطات الفدرالية 75% من النفقات على أعمال الإغاثة وإزالة آثار الكارثة الطبيعية في الولاية المذكورة.

وأفادت التقارير الإعلامية الأمريكية بأن إعصار "ماركو" تراجعت قوته يوم الاثنين، بينما تشير التوقعات إلى أن إعصار "لاورا" قد يضرب سواحل خليج المكسيك يوم الأربعاء أو الخميس.

واعتبرت السلطات الأمريكية إعصار "لاورا" خطيرا على حياة السكان، وبدأت بالتحضرات للكارثة، حيث يتم إجلاء السكان من المنطقة.

المصدر: وكالات