أستراليا.. ولاية فكتوريا تسجل 8 وفيات جديدة و148 إصابة بكورونا

أعلنت سلطات فكتوريا الأسترالية عن تسجيل 8 وفيات جديدة و148 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأشارت البيانات التي تم نشرها، اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه هي أدنى حصيلة يومية للوفيات الجديدة بفيروس كورونا منذ 7 أسابيع في الولاية، التي تعتبر ثاني أكبر ولاية في أستراليا من حيث عدد السكان.

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وكانت حصيلة يوم الاثنين 15 حالة وفاة و116 إصابة جديدة.

يذكر أن سلطات الولاية الأسترالية كانت قد شددت إجراءات الإغلاق على خلفية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة.

المصدر: رويترز