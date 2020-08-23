جورجيا.. مصرع 17 شخصا جراء سقوط حافلة ركاب في جرف

لقي 17 شخصا مصرعهم في جورجيا، اليوم الأحد، نتيجة سقوط حافلة ركاب في جرف جبلي، حسبما أوردت وزارة الداخلية الجورجية.

وأشارت الوزارة إلى أن الحادث وقع بالقرب من قرية شاتيلي في منطقة متسخيتا-متيانيتي الجلبية بشرق جورجيا، حيث انحرفت حافلة ركاب صغيرة عن الطريق وسقطت في جرف بعمق 80 مترا تقريبا، مؤكدة أن الحادث خلف أيضا ثلاثة مصابين.

فيما نقلت وسائل إعلام محلية عن شهود أن الحافلة كانت تسير بسرعة عالية واصطدمت بسيارة خالية من الركاب، ما أدى إلى سقوط الحافلة في الجرف.

وذكرت وسائل الإعلام أن معظم ركاب الحافلة كانوا من النساء كما كان بينهم أيضا مواطن كندي، دون أن تلقى هذه المعلومات تأكيدا رسميا.

المصدر: نوفوستي