"ماركو" تتجه نحو ساحل الخليج الأمريكي

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إنه يتوقع أن تزداد قوة العاصفة المدارية "ماركو" لتتحول إلى إعصار في وقت لاحق اليوم السبت.

وأشار إلى أن "ماركو" قد تعبر قناة يوكاتان إلى جنوب شرق خليج المكسيك مع حلول الليل.

وحسب أحدث نشرة للمركز، تم رصد عاصفة ماركو على بعد نحو 168.98 كيلومتر شمال شرق مدينة كوزوميل المكسيكية وعلى بعد نحو 120.7 كيلومتر جنوب غرب الطرف الغربي من كوبا.

وأضافت الأرصاد أن السرعة القصوى لرياح العاصفة بلغت ما يقرب من 104.6 كيلومتر في الساعة مع تزايد قوتها.

المصدر: رويترز