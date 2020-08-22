لوكاشينكو: قوات الناتو وصلت إلى حدود بيلاروس

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، في لقاء مع نواب المجلس الإقليمي لمدينة غرودنو، إن حلف الناتو يدفع بقواته إلى الحدود مع الجمهورية.

ووفقا له، يحاول الخصوم، "كسر" و"ترهيب" بيلاروس من الداخل، وكذلك ممارسة التهديد العلني "من الجانب الآخر على الحدود".

وأضاف لوكاشينكو: "ربما تسمعون جيدا هذه التهديدات من شفاه السياسيين الغربيين. لقد باشر الجميع بترديد نفس النغمة، والإعلان صراحة عن تخصيص الموارد المالية للمعارضة، فالأمر لم يعد بسيطا، هذا لا يحدث في المجال الدبلوماسي".

وأشار رئيس الدولة البيلاروسية، إلى أن طائرات "إف-16"، باتت تتمركز على مسافة طيران لا تزيد عن 15-20 دقيقة.

وقال: "لقد فهمنا هذا العام الماضي، عندما أعلنوا عن مناورات، لكن فيروس كورونا كبح الأمر قليلا. والآن، عندما بات الوضع لدينا حسب اعتقادهم، مضطربا في الداخل، فقد انتقلوا إلى الإجراءات النشطة. تم نشر جميع القوات - نحن نرى هذا ونفهمه. لذلك اضطررت الى إعطاء أمر بوضع الجيش في حالة الاستعداد القتالي الكامل".

ونوه الرئيس بأنه تم نقل المظليين من فيتيبسك إلى مقاطعة غرودنو، وباشرت وحدات صواريخ "توشكا أو"، ومنظومات الدفاع الجوي الصاروخية "إس-300"، وراجمات الصواريخ "بولونيز"، بالمناوبة القتالية.

ووصف لوكاشينكو، وضع القوات المسلحة في حالة الاستعداد القتالي الكامل، ونقل القوات إلى الاتجاه الغربي بأنه "أخطر قرار له خلال ربع قرن".

بدوره، صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، في 17 أغسطس أن الناتو لا يهدد بيلاروس، ونفى تعزيز وجوده في المنطقة.

المصدر: نوفوستي