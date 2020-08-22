 
مباشر
عاجل
وزير الدفاع الإيراني يصل موسكو

بلدية بكين: العاصمة الصينية خالية من إصابات كورونا

أخبار العالم

بلدية بكين: العاصمة الصينية خالية من إصابات كورونا
Reuters
لا إصابات جديدة بكوفيد-19 في بكين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/okx1

أفادت لجنة الصحة في بلدية بكين السبت، بأنه لم يتم الإبلاغ عن حالات إصابة محلية جديدة أو مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا (كوفيد-19) في العاصمة الصينية خلال الساعات الـ24 الماضية.

إقرأ المزيد
الصين تسجل 22 إصابة جديدة بكورونا جميعها وافدة
الصين تسجل 22 إصابة جديدة بكورونا جميعها وافدة

كما لم تسجل بكين أي حالات مؤكدة جديدة أو مشتبه بإصابتها وافدة من الخارج خلال هذه المدة.

ومنذ 27 يوليو الماضي، سجلت بكين 4 حالات إصابة مؤكدة كانت مخالطة لحالات إصابة جديدة في مدينة داليان شمال شرقي الصين.

ومن بين تلك الحالات الأربع، تماثل ثلاثة مرضى للشفاء وخرجوا من المستشفى.

وشهدت بكين عودة ظهور حالات إصابة محلية العدوى بكوفيد-19 في يونيو الماضي، لكن تم على نحو فعال احتواء الإصابات الجديدة في غضون 40 يوما بفضل التدابير الصارمة والموجهة، وفق ما أفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.

يأتي ذلك، في وقت أعلنت السلطات الصينية أنها سجلت اليوم 22 إصابة بكورونا في كل أرجاء البر الصيني. 

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى 21 أغسطس الجاري 84939، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

المصدر: شينخوا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا