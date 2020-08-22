2034 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

ارتفع إجمالي المصابين بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 232082 حالة مؤكدة بعد تسجيل 2034 حالة جديدة خلال آخر 24 ساعة.

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وبحسب تقرير نشره معهد روبرت كوخ، اليوم السبت، فقد ارتفع عدد الوفيات في البلاد أيضا إلى 9267، بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بكورونا.

وكانت ذروة أعداد الإصابة في ألمانيا قد حصلت في مطلع أبريل الماضي، عندما جرى تسجيل أكثر من 6 آلاف حالة إصابة يوميا.

وتراجعت الأعداد بشكل كبير في الفترة اللاحقة، ولكنها عادت وأخذت في الزيادة مجددا منذ نهاية يوليو الماضي.

المصدر: رويترز