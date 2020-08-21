طهران تلوح بالعودة إلى التصميم القديم لمفاعل "أراك" للرد على التهديدات المحدقة بالاتفاق النووي

أعلن مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانتشي، عزم بلاده الرد على التهديدات المحدقة بالاتفاق النووي.

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وقال الدبلوماسي، اليوم الجمعة، إن طهران ستتخذ الإجراء بالرد بما يتناسب مع التهديدات التي يواجهها الاتفاق النووي وقرار 2231 لمجلس الأمن الدولي.

وأشار روانتشي إلى أن أحد الخيارات التي تنظر فيها طهران للرد على هذه التهديدات هو العودة إلى التصميم القديم لمفاعل "أراك" للماء الثقيل.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قدم، الخميس، طلبا رسميا إلى مجلس الأمن الدولي لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، والتي رفعت بعد توقيع الاتفاق النووي في العام 2015، ثم أعادت الولايات المتحدة فرضها منفردة تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، وذلك إثر انسحاب واشنطن من الاتفاق في 8 مايو عام 2018.

يذكر أنه وفق التصميم القديم، كان مفاعل أراك ينتج 8 كيلوغرامات من البلوتونيوم كل عام، في حين أن الحد الأدنى من البلوتونيوم لتصنيع القنبلة النووية يتراوح بين 8 و9 كيلوغرامات. ومن أجل طمأنة الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي، تقرر إجراء إعادة تصميم هذا المفاعل بحيث تنخفض نسبة إنتاج البلوتونيوم إلى كيلوغرام واحد.

المصدر: RT