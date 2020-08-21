اسم مطعم جديد يثير جدلا في مصر.. وهكذا علق صاحبه! (صور)

كثيرا ما يثير مصطلح "الزوجة الثانية" جدلا كبيرا، في مفهومه المتعارف عليه، فماذا لو تم استعمال هذا المصطلح لتسمية مطعم جديد في مصر؟

أثارت تسمية مطعم مصري متخصص بتقديم الأكلات المنزلية بـ"الزوجة الثانية" جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صورة لاسم المحل.

وأكد صاب المحل على أن الاسم ليس مستفزا كما يعتبره البعض، مشيرا إلى أن المطعم يوفر للزوجة أكلا بيتيا طازجا مثل الذي تطبخه بنفسها.

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وقال إنه لم يتوقع تفاعل السيدات لهذا الحد مع الاسم، مضيفا: "بقالنا 20 يوم بس وبين السخرية والانتقادات والهجوم على الاسم معرفش ليه".

وتابع: "المطعم بيوفر للزوجات أكل بيتي وطازة كأنها هي اللي عاملاه، كأن المطعم بمثابة زوجة تانية"، وتابع: "والزوجة التانية شاطرة في كله والأبرز الأكل".

وعن اختيار الاسم، أكد صاحب المحل على أنه اسم جديد ومختلف، ومن خلاله بدأ بجذب الكثير من العملاء.

المصدر: صحيفة الوطن