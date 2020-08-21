المدعي العام الأمريكي يصر على إعدام منفذ تفجير ماراثون بوسطن جوهر تسارنايف
Reuters
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أكد المدعي العام الأمريكي وليام بار تمسكه بعقوبة الإعدام بحق المواطن جوهر تسارنايف الشيشاني الأصل المدان مع أخيه تامرلان بتهمة تنفيذ هجوم ماراثون بوسطن عام 2013.
يأتي تصريح بار بعد أن أسقطت محكمة استئناف فيدرالية في بوسطن، في نهاية يوليو الماضي، حكما بالإعدام كان قد صدر بحق تسارنايف.
وقال بار في حديث لوكالة "أسوشيتد برس" الخميس: "سنفعل كل ما هو ضروري، سنذهب إلى المحكمة العليا وسنواصل المطالبة بعقوبة الإعدام".
وخلف هجوم بوسطن 3 قتلى وأكثر من 280 مصابا.
المصدر: وكالات