طهران: سنسترشد بمصالحنا القومية بشأن تجارة الأسلحة بعد انقضاء الحظر

قال المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، إن بلاده ستسترشد بمصالحها القومية في قضية تجارة الأسلحة بعد انتهاء سريان حظر توريد الأسلحة المفروض عليها.

وأشار المندوب الإيراني إلى أن المحاولة الأمريكية لتمديد الحظر في مجلس الأمن قد باءت بالفشل وسيتم رفعه بعد 18 أكتوبر المقبل.

وأضاف: "يتوقف القرار حول شراء أو بيع الأسلحة على الظروف.. سنتحرك وفقا لحقوقنا السيادية واحتياجاتنا ومصالحنا الوطنية. ولا أحد يستطيع إعاقة التجارة العادية والشرعية بين إيران والدول الأخرى".

ويوم الجمعة الماضي، رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي لتمديد الحظر.

المصدر: نوفوستي







