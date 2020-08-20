روحاني: على دول الجوار أن تثق بأننا لن نستخدم قوتنا العسكرية ضدها

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الخميس، إن ينبغي على دول الجوار أن تثق أن إيران لن نستخدم قوتها العسكرية ضدها.

وأكد الرئيس الإيراني أن استراتيجية إيران للردع، دفاعية، وهي لا تتبع استراتيجية الهجوم على أي دولة، مشيرا إلى أن الإنتاج والتحقيق والمساعي الإيرانية في المجال الدفاعي تصب في الاستراتيجية الردعية الدفاعية وليس لدينا استراتيجية هجومية.

وقال روحاني، خلال إزاحة وزارة الدفاع الإيرانية الستارعن محرك توربوفان 700 محلي الصنع، إن سماء إيران ينبغي أن تكون آمنة، وينبغي أن نكون قادرين على التصدي لأي طائرات مسيرة تخترق أجواءنا.

وشدد الرئيس الإيراني على أن إيران لاتريد احتلال أي مكان ولاتريد أذية أي شعب في العالم، وقال: "على جيراننا أن يكونوا واثقين من أن قدرات إيران الدفاعية لصالحهم".

وأكد الرئيس الإيراني أن بلاده تستخدم قدراتها العسكرية لصالح أصدقائها لا عليهم، وهي لم تكن البادئة بأي حرب في تاريخها وخاصة بعد انتصار الثورة الإسلامية، وقال: "إيران تدافع عن نفسها فحسب".

ولفت روحاني إلى أن "إيران تعرضت لحرب استمرت 8 سنوات وتعرض جيرانها في الكويت للاحتلال، وتم احتلال أفغانسان وتعرض العراق للغزو الأمريكي، وعلى الرغم من كل هذه التطورات في دول جوارنا، إلا أننا لم نغير استراتيجيتنا الردعية الدفاعية".

وأكد الرئيس الإيراني أن الصاروخين اللذين جرى الكشف عنهما اليوم دليل على أن إيران تسعى إلى تصنيع أسلحة دفاعية وردعية.

يتبع..