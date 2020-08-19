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باكستان توافق على اختبارات سريرية للقاح صيني ضد كورونا

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باكستان توافق على اختبارات سريرية للقاح صيني ضد كورونا
Reuters AKHTAR SOOMRO
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وافقت السلطات الباكستانية على إجراء اختبارات المرحلة النهائية للقاح صيني تجريبي مضاد لفيروس كورونا، وذلك في أول تجارب سريرية من نوعها في البلاد.

وحسب المعهد الوطني الباكستاني للصحة، وافقت السلطات على تجارب لقاح لا يزال قيد التطوير تنتجه شركة "كانسينوبايو" الصينية بالاشتراك مع معهد بكين للتكنولوجيا الحيوية.

وجاء في بيان للمعهد الوطني الباكستاني بهذا الصدد، أن "تجارب المرحلة الثالثة السريرية هذه الأولى على الإطلاق التي تجرى على لقاح في باكستان".

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وأضاف المعهد أن إدراج باكستان في التجارب سيساعدها في تأمين "إمدادات وأسعار تفضيلية للقاح".

وستجرى التجارب في عدد من المنشآت الطبية في باكستان، بما فيها مستشفى إندوس الكبير في كراتشي.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مدير المستشفى عبد الباري قوله: "نأمل في التوصل إلى لقاح في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر".

يذكر أن حصيلة ضحايا فيروس كورونا في باكستان بلغت أكثر من 6 آلاف شخص، لكن وتيرة الإصابات تسجل تباطؤا منذ أسابيع.

المصدر: فرانس برس

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