للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. قبيلة برازيلية تقطع طريقا رئيسيا

أغلق العشرات من السكان الأصليين في البرازيل الثلاثاء طريقا رئيسية لـ24 ساعة، في فعالية ينفذونها لمطالبة الحكومة بمساعدتهم على مواجهة كورونا.

وقام أفراد قبيلة كايابو ميكرانيوتي الاثنين، و"لمدة غير محددة" بقطع الطريق الرئيسية في منطقة الأمازون، مطالبين السلطات البرازيلية بمزيد من المساعدات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال زعيم القبيلة بيبرونتي ميكرانيوتير: "نقود هذا الحراك لأن هذا المرض ينتشر أكثر فأكثر يوميا، نريد أن تهتم الحكومة بالسكان الأصليين، ليس فقط نحن، وإنما في كافة أنحاء البرازيل. يحتاج جميع السكان الأصليون إلى المساعدة لمواجهة الفيروس".

وسجلت 4 حالات وفاة جراء فيرس كورونا المستجد وأصيب 400 بالمرض بين سكان القبيلة البالغ عددهم 1600 شخص، حسب منظمة "كابو" غير الحكومية.

وأودى الوباء بحياة 680 شخصا من السكان الأصليين، وأصاب 21 ألفا، حسب جمعية التنسيق بين الشعوب الأصليين في البرازيل.

المصدر: "رويترز"