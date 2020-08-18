"إيكواس" تغلق الحدود مع مالي وتدعو للعقوبات بعد اعتقال الرئيس كيتا

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" عن إغلاق حدودها مع مالي بعد اعتقال المتمردين رئيس البلاد إبراهيم بوبكر كيتا.

وقالت المجموعة في بيان لها يوم الثلاثاء، إنها تعلق كافة التحويلات المالية بين الدول الأعضاء فيها ومالي، ومشاركة مالي في أجهزتها القيادية.

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كما دعت المجموعة مفوضيتها لفرض عقوبات على "الانقلابيين وشركائهم" في مالي.

يذكر أن مجموعة "إيكواس" تضم 15 دولة في غرب إفريقيا، بما فيها مالي.

وكانت مجموعة من العسكريين المتمردين قد اعتقلت يوم الثلاثاء رئيس البلاد إبراهيم بوبكر كيتا ورئيس الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين على خلفية أزمة سياسية وانفلات أمني في البلاد.

المصدر: رويترز