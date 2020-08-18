طهران: على أمريكا أن تنهي تواجدها الكارثي في أفغانستان بأسرع ما يمكن

طالب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، الثلاثاء، أمريكا بأن تتصرف بمسؤولية بدلا من اتهام الآخرين بالتقصير، وأن تنهي تواجدها الكارثي في أفغانستان بأسرع ما يمكن.

وقال خطيب زاده، ردا على وسائل إعلام أمريكية بشأن دفع أموال لطالبان لقتل الجنود الأمريكان في أفغانستان: "لقد تورطت أمريكا في مستنقع أوجدته بنفسها في أفغانستان، وإن دماء جنودها تراق على بعد آلاف الأميال بعيدا عن وطنهم، وذلك بسبب السياسات الخاطئة لحكام البيت الأبيض".

وأضاف: "بالطبع لم تكن نتيجة ذلك سوى سنوات من الحرب وإراقة الدماء بالنسبة للشعب الأفغاني البريء".

وتابع: "الإدارة الأمريكية التي لم يكن لديها حتى الآن أي رد لأسر الجنود المقتولين في أفغانستان، تحاول من خلال الضجيج الإعلامي التغطية على حساباتها الخاطئة هناك".

واختتم: "نطالب الولايات المتحدة بدلا من اتهام الآخرين بالتقصير، أن تتصرف بمسؤولية وأن تنهي تواجدها الكارثي في أفغانستان بأسرع وقت".

وذكرت شبكة "CNN"، بأن الاستخبارات الأمريكية تملك مؤشرات حول تقديم إيران مكافآت لمقاتلي "طالبان" لاستهداف القوات الأمريكية وقوات التحالف بأفغانستان، وأن قاسم سليماني دفع حياته ثمنا لذلك.

المصدر: "فارس نيوز"