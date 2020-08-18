شقيق جورج فلويد يعلن دقيقة صمت تخليدا لذكراه في مؤتمر الديمقراطيين

تم مساء الاثنين خلال مؤتمر الحزب الديمقراطي الأمريكي في ميلووكي بولاية ويسكونسن، إعلان دقيقة صمت لتخليد ذكرى جورج فلويد، الذي قتل في مينيابوليس على يد الشرطة.

وقال فيلونيس شقيق جورج فلويد، في بث فيديو من تكساس: "كان أخي جورج دائما ينكر ذاته ويضحي بنفسه، وكان دائما يقدم التضحيات من أجل الأقارب والأصدقاء وحتى الغرباء. كان جورج قريبا منا روحيا، وقد تجلى ذلك في شوارع مدننا وفي جميع أنحاء العالم، عندما احتج الناس من جميع الأجناس والأعمار وجميع الفئات الاجتماعية بشكل سلمي باسم الوحدة ". وأضاف: "سنواصل الكفاح من أجل العدالة"، داعيا الجميع للانضمام إلى دقيقة صمت.

ودعا المندوبون المشاركون في المؤتمر الوطني الديمقراطي الافتراضي، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة في مجال مكافحة الاضطهاد على أساس عنصري. وعبروا عن موقفهم هذا في مقابلة مع نائب الرئيس الأمريكي السابق جوزيف بايدن، الذي سيتم تأكيده كمرشح لمنصب الرئيس الأمريكي.

يعقد المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في الفترة من 17 إلى 20 أغسطس، وسيناقش مندوبوه مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك مكافحة فيروس كورونا المستجد، والوضع في الاقتصاد، والبطالة الجماعية وعدم المساواة العرقية، وسيقرون نائب الرئيس السابق جوزيف بايدن كمرشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا كامالا هاريس لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 3 نوفمبر.

المصدر: تاس